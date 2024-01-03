Мріяв про приєднання до Росії: у Києві затримали екс-чиновника, який став агентом ФСБ

Як зазначаэ выдомство, агент ФСБ проводив інформаційні диверсії проти України.

Відомо, що колишній український чиновник у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

Агент ФСБ

"З того часу зловмисник перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України", - йдеться в повідомленні СБУ.

Крім того, російський агент співпрацював з ватажком т.зв. ЛНР Леонідом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Також чоловік публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу Ростовської області.

Вилучили докази лояльності до РФ

Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.

"Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України", - пояснили в Службі безпеки.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи. Вони підтвердили злочинні дії зрадника на користь РФ.

Крім того, у фігуранта виявлено "відзнаку за взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

Загроза реального терміну

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за держзраду та розпалювання міжрегіональної ворожнечі та ненависті.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.