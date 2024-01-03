Мріяв про приєднання до Росії: у Києві затримали екс-чиновника, який став агентом ФСБ

Правоохоронці затримали у Києві екс-чиновника, який був агентом ФСБ. Він пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначаэ выдомство, агент ФСБ проводив інформаційні диверсії проти України.
Відомо, що колишній український чиновник у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.
Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.
"З того часу зловмисник перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України", - йдеться в повідомленні СБУ.
Крім того, російський агент співпрацював з ватажком т.зв. ЛНР Леонідом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.
Також чоловік публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу Ростовської області.
Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.
"Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України", - пояснили в Службі безпеки.
Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи. Вони підтвердили злочинні дії зрадника на користь РФ.
Крім того, у фігуранта виявлено "відзнаку за взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за держзраду та розпалювання міжрегіональної ворожнечі та ненависті.
Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
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