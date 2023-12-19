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Мечтал о российском паспорте: СБУ задержала коллаборанта УПЦ и его "коллег"

Фото: СБУ разоблачила еще трех коллаборантов в Украине (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ разоблачила еще 3 предателей, работавших на интересы России. Среди них - провокатор УПЦ МП, который надеялся получить от диктатора Владимира Путина российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще трех интернет-агитаторов РФ в Киевской и Харьковской областях.

Как отмечают в ведомстве, злоумышленники называли вооруженную агрессию РФ - "внутренним гражданским конфликтом" в Украине, занимались дискредитацией украинских воинов и разжигали религиозную ненависть.

"Для ведения информационно-подрывной деятельности в пользу оккупантов их приспешники использовали собственные аккаунты в соцсетях и популярных мессенджерах", - говорится в сообщении.

Там они публиковали "авторский" деструктивный контент или распространяли антиукраинские призывы прокремлевских провокаторов из Украины и российских "топовых" пропагандистов.

Поклонник УПЦ МП в Киевской области

Разоблаченный житель Боярки распространял нарративы Кремля о "единой московской церкви" в Украине.

Для этого он администрировал свои страницы в соцсетях, включая запрещенные приложения РФ на территории Украины, с общей аудиторией 5 тысяч пользователей.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленник написал заявление "управлению президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций" на получение гражданства страны-агрессора.

Поклонница УПЦ МП в Киеве

Разоблачена 42-летняя координатор массовых беспорядков возле Киево-Печерской лавры, которая во время данных событий весной этого года призвала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей.

Установлено, что вражескую агитацию женщина распространяла через собственные страницы в соцсетях с общей аудиторией около 5 тысяч подписчиков.

Коллаборантка в Харькове

В Харькове разоблачена 47-летняя местная жительница преподавала в соцсетях фейковые сюжеты российского "военкора" Александра Сладкова о войне в Украине.

Кроме того, во время боев за Мариуполь, она распространила сфабрикованное оккупантами видео, в котором хотели дискредитировать защитников "Азовстали".

Фото: СБУ задержала трех коллаборантов, работавших на РФ (ssu.gov.ua)

Правоохранители задерживают коллаборантов в Украине

Недавно мы сообщали об объявлении подозрения предателю, который штурмовал позиции ВСУ на востоке Украины. Захватчики сделали из него пулеметчика.

На днях правоохранители сообщили о подозрении двум оккупантам, которые штурмовали Мариуполь и Волноваху в Донецкой области.

Кроме того, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировавшего воздушные удары оккупантов.

Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить в пользу врага.

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