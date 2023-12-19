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Мріяв про російський паспорт: СБУ затримала колаборанта УПЦ та його "колег"

Фото: СБУ викрила ще трьох колаборантів в Україні (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ викрила ще трьох зрадників, що працювали на інтереси Росії. Серед них - провокатор УПЦ МП, який сподівався отримати від диктатора Володимира Путіна російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще трьох інтернет-агітаторів РФ у Київській та Харківській областях.

Як зазначають у відомстві, зловмисники називали збройну агресію РФ - "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.

"Для ведення інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів їхні поплічники використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах", - йдеться в повідомленні.

Там вони публікували "авторський" деструктивний контент або поширювали антиукраїнські заклики прокремлівських провокаторів з України та російських "топових" пропагандистів.

Прихильник УПЦ МП в Київській області

Викритий мешканець Боярки поширював наративи Кремля про "єдину московську церкву" в Україні.

Для цього він адміністрував власні сторінки у соцмережах, включаючи заборонені застосунки РФ на території України, із загальною аудиторією 5 тисяч користувачів.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник написав заяву до "управління президента РФ по роботі зі зверненнями громадян та організацій" на отримання громадянства країни-агресора.

Прихильниця УПЦ МП в Києві

Викрита 42-річна координаторка масових заворушень біля Києво-Печерської лаври, яка під час даних подій навесні цього року закликала людей до опору законним діям правоохоронців.

Встановлено, що ворожу агітацію жінка розповсюджувала через власні сторінки у соцмережах із загальною аудиторією майже 5 тисяч підписників.

Колаборантка у Харкові

У Харкові викрита 47-річна місцева жителька викладала у соцмережах фейкові сюжети російського "воєнкора" Олександра Сладкова про війну в Україні.

Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників "Азовсталі".

 Фото: СБУ затримала трьох колаборантів, які працювали на РФ (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримують колаборантів в Україні

Нещодавно ми повідомляли про оголошення підозри зраднику, який штурмував позиції ЗСУ на сході України. Загарбники зробили з нього кулеметника.

Днями правоохоронці повідомили про підозру двом окупантам, які штурмували Маріуполь і Волноваху в Донецькій області.

Крім того, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції та маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.

Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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