Мріяв про російський паспорт: СБУ затримала колаборанта УПЦ та його "колег"

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще трьох інтернет-агітаторів РФ у Київській та Харківській областях.

Як зазначають у відомстві, зловмисники називали збройну агресію РФ - "внутрішнім громадянським конфліктом" в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.

"Для ведення інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів їхні поплічники використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах", - йдеться в повідомленні.

Там вони публікували "авторський" деструктивний контент або поширювали антиукраїнські заклики прокремлівських провокаторів з України та російських "топових" пропагандистів.

Прихильник УПЦ МП в Київській області

Викритий мешканець Боярки поширював наративи Кремля про "єдину московську церкву" в Україні.

Для цього він адміністрував власні сторінки у соцмережах, включаючи заборонені застосунки РФ на території України, із загальною аудиторією 5 тисяч користувачів.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник написав заяву до "управління президента РФ по роботі зі зверненнями громадян та організацій" на отримання громадянства країни-агресора.

Прихильниця УПЦ МП в Києві

Викрита 42-річна координаторка масових заворушень біля Києво-Печерської лаври, яка під час даних подій навесні цього року закликала людей до опору законним діям правоохоронців.

Встановлено, що ворожу агітацію жінка розповсюджувала через власні сторінки у соцмережах із загальною аудиторією майже 5 тисяч підписників.

Колаборантка у Харкові

У Харкові викрита 47-річна місцева жителька викладала у соцмережах фейкові сюжети російського "воєнкора" Олександра Сладкова про війну в Україні.

Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників "Азовсталі".