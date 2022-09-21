Могут закрыть границы. СМИ узнали планы России по мобилизации
Российские власти не планируют закрывать границу для мужчин после объявления частичной мобилизации. Однако ситуация может измениться при массовом оттоке населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".
"Власти не планируют закрывать границу для российских мужчин до конца "референдумов" на оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.
Однако, по информации СМИ, ситуация может измениться, "если будет массовый отток".
"Ситуация зависит от оценки Минобороны РФ, спецслужб и правоохранительных органов", – заявили журналисты.
Также это решение будет зависеть и от самого президента РФ Владимира Путина, который уверен, что "референдумы" и мобилизацию следует провести как можно быстрее.
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Позже, в Белом доме заявили, что объявление мобилизации в России является признаком того, что президент Путин испытывает трудности.
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