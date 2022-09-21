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Можуть закрити кордони. ЗМІ дізналися плани Росії щодо мобілізації

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Росія, Середа 21 вересня 2022 22:47
Можуть закрити кордони. ЗМІ дізналися плани Росії щодо мобілізації Фото: Можуть закрити кордони. ЗМІ дізналися плани Росії щодо мобілізації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська влада не планує закривати кордон для чоловіків, після оголошення часткової мобілізації. Проте ситуація може змінитись у разі масового відтоку населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

"Влада не планує закривати кордон для російських чоловіків до кінця "референдумів" на окупованих територіях України", - йдеться у заяві.

Проте за інформацією ЗМІ, ситуація може змінитись, "якщо буде масовий відтік".

"Ситуація залежить від оцінки Міноборони РФ, спецслужб та правоохоронних органів", - заявили журналісти.

Також це рішення буде залежати і від самого президента РФ Володимира Путіна, який впевнений, що "референдуми" та мобілізацію слід провести якнайшвидше.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

Пізніше, у Білому домі заявили, що оголошення мобілізації в Росії є ознакою того, що президент Путін зазнає труднощів.

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