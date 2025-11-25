ua en ru
В Киеве женщина не пускала людей в укрытие в библиотеке, полиция начала проверку

Вторник 25 ноября 2025 08:56
В Киеве женщина не пускала людей в укрытие в библиотеке, полиция начала проверку Фото: в Киеве женщина не пускала людей в укрытие (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В одной из библиотек Подольского района Киева сегодня ночью, во время воздушной тревоги, женщина не пускала людей в укрытие, полиция начала проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала жителей в часть укрытия", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на сообщение сразу отреагировали сотрудники патрульной полиции и прибыли на место происшествия. Правоохранители установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован.

Судя по опубликованному видео в социальных сетях, женщина аргументировала свои действия тем, что якобы она обустроила все в укрытии именно для себя.

"Информируем, что продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников", - добавили в полиции Киева.

Укрытие в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что Киев планирует установить 500 мобильных укрытий, Киевсовет на прошлой сессии выделил на это средства из бюджета города. Исполнителями будут райгосадминистрации, которые должны определить места расположения.

Напомним, до этого городские власти Киева рассмотрели алгоритм установки мобильных укрытий в столице. Размещение таких сооружений стало возможным после того, как государство наконец четко сформулировало требования к мобильным укрытиям.

Как сообщалось ранее, за последние годы столица направила райгосадминистрациям на ремонт и строительство укрытий более 7 млрд гривен.

