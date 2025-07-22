Могут отправить на войну: Польша призвала своих граждан выехать из России

В МИД напомнили, что Россия закрыла генеральные консульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. На этом фоне возможность оказания прямой консульской помощи гражданам Польши становится все сложнее.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной", - добавили в ведомстве.

В ведомстве также обратили внимание на отсутствие прямого авиасообщения между Польшей и Россией, ограниченные возможности для путешествий, недоступность польских банковских сервисов, а также риск произвольных задержаний и проверок со стороны российских спецслужб.

"Граждане Польши, имеющие также российское гражданство, рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане Российской Федерации. В нынешних условиях объявление российскими властями мобилизации в армию может коснуться также лиц с двойным гражданством", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в России можно попасть под уголовное преследование за фотографирование ряда объектов - таких как полицейские участки, аэропорты, военные и другие государственные учреждения.