Можуть відправити на війну: Польща закликала своїх громадян виїхати з Росії

У МЗС нагадали, що Росія закрила генеральні консульства Польщі в Санкт-Петербурзі та Калінінграді. На цьому тлі можливість надання прямої консульської допомоги громадянам Польщі стає дедалі складнішою.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", - додали у відомстві.

У відомстві також звернули увагу на відсутність прямого авіасполучення між Польщею та Росією, обмежені можливості для подорожей, недоступність польських банківських сервісів, а також ризик довільних затримань і перевірок з боку російських спецслужб.

"Громадяни Польщі, які мають також російське громадянство, розглядаються відповідно до російського законодавства виключно як громадяни Російської Федерації. У нинішніх умовах оголошення російською владою мобілізації в армію може торкнутися також осіб із подвійним громадянством", - додали у відомстві.

Крім того, в Росії можна потрапити під кримінальне переслідування за фотографування низки об'єктів - таких як поліцейські дільниці, аеропорти, військові та інші державні установи.