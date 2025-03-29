Как получить статус УБД и восстановить удостоверение: детали

Военнослужащие могут получить статус участника боевых действий (УБД) через Единый реестр ветеранов войны или Комиссию по рассмотрению материалов. Если удостоверение УБД утрачено или повреждено, есть простые шаги для его восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .

Статус участника боевых действий (УБД) является важным документом для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях. Вот несколько основных шагов, как получить этот статус в Украине.

Как получить статус УБД

Этот процесс автоматизированный. Все данные военнослужащего вносятся в реестр уполномоченным лицом воинской части. Если данные соответствуют требованиям, статус предоставляется автоматически в режиме реального времени.

Если через реестр невозможно получить статус, можно обратиться в Комиссию по вопросам рассмотрения материалов. Срок рассмотрения заявления - один месяц. Если решение не удовлетворяет заявителя, есть возможность обжаловать его в административном или судебном порядке.

Для получения статуса после освобождения нужно собрать документы, среди которых заявление, копии паспорта, идентификационного номера и две фотографии 3х4. Документы подают в ТЦК и СП, которые направляют запрос в воинскую часть.

Восстановление удостоверения УБД

В случае потери или повреждения удостоверения УБД нужно подать заявление в полицию (в случае потери) или подать поврежденное удостоверение для восстановления. Все документы предоставляются вместе с двумя фотографиями.

Получение статуса УБД дает военнослужащим правовые и социальные гарантии, подтверждающие их участие в защите Родины.