Как статус участника боевых действий влияет на размер пенсии: разъяснение ПФУ
Украинцы со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на ряд социальных льгот. Это касается и пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Запорожской области.
Как отметили в фонде, к пенсии УБД устанавливаются следующие доплаты:
- повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (этот показатель в 2025 году составляет 2361 грн, поэтому сумма повышения пенсии составляет 590,25 грн);
- целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 гривен по закону 2004 года.
"Общий размер пенсии для этой категории получателей с учетом всех надбавок и повышений должен составлять не менее 5528 гривен. Если ее размер ниже, выплачивается ежемесячная адресная помощь к пенсии в сумме, не хватает до указанного уровня", - пояснили в фонде.
Доплата начисляется независимо от вида пенсии, добавили в ПФУ.
Статус УБД
Статус участника боевых действий (УБД) в Украине - это официальный статус, который предоставляется лицам, принимавшим непосредственное участие в выполнении боевых задач в составе Вооруженных сил Украины, других военных формирований или правоохранительных органов во время вооруженных конфликтов или боевых действий.
Лица со статусом участника боевых действий имеют право на ряд социальных льгот.
- Согласно украинскому законодательству, этот статус предоставляется:
- Военнослужащим и другим лицам, которые принимали участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.
- Добровольцам, которые принимали участие в защите Украины и были официально включены в состав сил обороны.
- Работникам предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались к выполнению боевых задач в районах боевых действий.
В 2024 году в Украине упростили процедуру получения статуса участника боевых действий. Ранее военные жаловались на то, что процедура длится не менее 7 месяцев. Сейчас заявление можно подать через ЦПАУ или онлайн.