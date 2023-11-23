В Эстонии заявили о готовности закрыть границу с РФ, но пока необходимости не видят

Правительство Эстонии пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

В четверг, 23 ноября, на пресс-конференции члены эстонского Кабинета министров высказались о ситуации на восточной госгранице и недавней попыткой незаконного проникновения мигрантов на пограничном переходе вблизи Нарвы со стороны РФ.

Как заявила премьер-министр Кая Каллас, это была гибридная атака со стороны РФ. Глава правительства подчеркнула, что если наплыв мигрантов будет усиливаться и ситуация усугубится, то эстонские границы закроют.

Также она добавила, что в настоящее время ситуация стабильная и "находится под полным контролем".

"Ситуация на российско-эстонской границе стабильная. За неделю полицейские развернули на границе 30 иностранцев с Ближнего Востока и Африки, у которых не было оснований для въезда в Эстонию. Сейчас мы имеем дело с миграционной атакой малой интенсивности", - сказала Каллас.

Эстонский премьер обратила внимание, что в обычной ситуации РФ не пропускает через свою границу людей без необходимых документов, однако теперь такое происходит.

"Но такая деятельность Российской Федерации ничуть не удивительна - мы к этому готовились и предвидели, что они будут использовать это оружие против нас. Мы следим за ситуацией на границе с повышенным вниманием, и мы готовы, что число таких людей на границе вырастет. В связи с этим мы уже имеем на всех пограничных пунктах все необходимое для того, чтобы их закрыть, если потребуется", - резюмировала она.

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сейчас ситуация на границе полностью контролируется, и страна готова ее закрыть, но "мы не будем этого делать просто так".

"Эстония не настолько слаба, что мы не сможем разобраться с несколькими десятками мигрантов у себя на границе. Если закрыть границу сейчас, то это будет непропорциональной мерой. И мы скорее покажем нашу слабость своим врагам, покажем нашу неуверенность своим партнерам, и кроме того, можем вселить страх в наше общество. Что и является одной из целей россиян при дирижировании этой гибридной атакой", - подчеркнул глава МВД страны.

Что предшествовало

Ранее сегодня, 23 ноября, Эстония обвинила российских пограничников в гибридном нападении с помощью мигрантов.

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс рассказал, что около 30 мигрантов, в основном из Сомали и Сирии, с прошлого четверга пытались проникнуть в Эстонию из РФ через пункт пропуска в Нарве. При этом никто из них не попросил убежища и всех их вернули обратно.

Также министр сказал, что Эстония подготовилась к закрытию пограничных переходов, если миграционное давление со стороны России возрастет.