Не могут обвалить фронт: в ЦПД прокомментировали атаки России на энергетику

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что на фронте продолжаются сложные бои. Но россияне не способны обвалить, хотя уже который год пытаются рассказывать обратное.

Именно поэтому оккупанты прибегли к традиционной и более привычной им террористической тактике. Враг атакует с воздуха гражданскую инфраструктуру.

"Зависимость россиян от Китая только углубляется. Желание Путина заменить ряд элит, которые его окружают и хотят завершения войны, на лояльных участников войны - это также попытка самосохранения", - добавил Коваленко.