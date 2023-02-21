В партии Нетаньяху призвали правительство Израиля предоставить военную помощь Украине

Высокопоставленный депутат от праявщей партии премьер-министра Израиля Юлий Эдельштейн призвал свою страну предоставить военную помощь Украине для защиты от российского терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы больше не должны сидеть в стороне", - написал Эдельштейн в Твиттере после того, как он и депутат от израильской оппозиции Зеев Элькин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В совместном заявлении Эдельштейн и Элькин призвали правительство премьера Биньямина Нетаньяху "значительно увеличить" поддержку Украины.

"Мы должны помогать Украине во всех сферах, где израильские технологии, в том числе военные, способны защитить гражданское население, его свободу и независимость", - заявили депутаты.