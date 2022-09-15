Бійці "Альфи" перетворили російську техніку на металобрухт: в СБУ показали відео
Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину десанту і бронетранспортер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
За даними відомства, бійці "Альфи" під час аеророзвідки виявили позиції російських БМД і багатоцільового бронетранспортера і влучно відпрацювали по них за допомогою кумулятивних снарядів, скинутих з безпілотників.
"Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - зазначають в СБУ.
Нагадаємо, в середу, 14 вересня, українські військові з протитанкової установки знищили Російський кулеметний розрахунок.
Також ми писали, що у вівторок, 13 вересня, бійці ЗСУ знищили російський бомбардувальник і літак.
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