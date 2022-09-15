Бійці "Альфи" перетворили російську техніку на металобрухт: в СБУ показали відео

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину десанту і бронетранспортер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

За даними відомства, бійці "Альфи" під час аеророзвідки виявили позиції російських БМД і багатоцільового бронетранспортера і влучно відпрацювали по них за допомогою кумулятивних снарядів, скинутих з безпілотників.

"Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - зазначають в СБУ.