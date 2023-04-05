Можно измерять метрами. Российский прогресс в Бахмуте "очень медленный", - CNN

По словам западных чиновников, которых цитирует издание,

При этом в последние несколько недель российский прогресс можно "измерять метрами". В то же время заявление владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о якобы захвате Бахмута на Западе назвали "достаточно отчаянной попыткой".

По их словам, украинские силы "управляют своими потерями гораздо лучше, чем россияне на данный момент". Украина получает дополнительные силы и новую технику от партнеров.

Кроме того, на Западе не знают, где будет предстоящее контрнаступление ВСУ и станет ли Бахмут одним из таких направлений.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что понимают стратегию ВСУ по обороне Бахмута.

Также в Белом доме заявили, что наемники ЧВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

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