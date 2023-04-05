Можна виміряти метрами. Російський прогрес у Бахмуті "дуже повільний", - CNN

За словами західних чиновників, яких цитує видання,

При цьому за останні кілька тижнів російський прогрес можна "виміряти метрами". Водночас заяву власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про нібито захоплення Бахмута на Заході назвали "досить відчайдушною спробою".

За їх словами, українські сили "керують своїми втратами набагато краще, ніж росіяни на даний момент". Україна отримує додаткові сили, а також нову техніку від партнерів.

Крім того, на Заході не знають, де буде майбутній контрнаступ ЗСУ і чи стане Бахмут один з таких напрямків.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що розуміють стратегію ЗСУ щодо оборони Бахмута.

Також у Білому домі заявили, що найманці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

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