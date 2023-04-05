UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Можна виміряти метрами. Російський прогрес у Бахмуті "дуже повільний", - CNN

Фото: Росія повільно просувається у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська дуже повільно просуваються у Бахмуті, попри те, що залучили велику кількість солдатів. Прогрес на деяких ділянках можна виміряти метрами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами західних чиновників, яких цитує видання,

При цьому за останні кілька тижнів російський прогрес можна "виміряти метрами". Водночас заяву власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про нібито захоплення Бахмута на Заході назвали "досить відчайдушною спробою".

За їх словами, українські сили "керують своїми втратами набагато краще, ніж росіяни на даний момент". Україна отримує додаткові сили, а також нову техніку від партнерів.

Крім того, на Заході не знають, де буде майбутній контрнаступ ЗСУ і чи стане Бахмут один з таких напрямків.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що розуміють стратегію ЗСУ щодо оборони Бахмута.

Також у Білому домі заявили, що найманці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБахмутВійна в УкраїніВійна Росії проти України