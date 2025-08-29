Нельзя резать хлеб и арбуз: какой праздник 29 августа, все запреты, традиции и у кого День ангела

Сегодня православные христиане чтят Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя - день скорбной памяти о мученической смерти Предтечи за правду. Это строгий однодневный пост. Также в Украине отмечают день памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность.

РБК-Украина рассказывает, какой сегодня праздник, какие запреты, приметы и традиции действуют в этот день, и кого стоит поздравить с Днем ангела.

Церковный праздник 29 августа

Это одна из самых скорбных и одновременно важных дат православной церкви. Он посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Крестителя - величайшего пророка Ветхого Завета и Предтечи Иисуса Христа.

Иоанн родился за полгода до Спасителя и стал тем, кто крестил Иорданом самого Христа. Его жизнь была примером аскезы, правды и духовной чистоты. Он бесстрашно обличал грехи, даже тех, кто имел власть.

По Евангелию, Иоанн открыто осудил брак царя Ирода Антипы с Иродиадой, женой его брата. За это был брошен в тюрьму, а впоследствии - казнен.

Во время пира падчерица Ирода, Соломия, так понравилась царю танцем, что он пообещал выполнить любое ее желание. По наущению Иродиады девушка попросила подать ей голову Иоанна Крестителя на блюде. Так пророк принял мученическую смерть.

В церковных богослужениях этого дня звучат покаянные молитвы. Церковь установила строгий однодневный пост: запрещено употреблять не только мясо, но и рыбу, молочные продукты, яйца и алкоголь. Пост символизирует сдержанность и трезвость.

Особая традиция - не пользоваться ножами и не резать круглые продукты (хлеб, арбузы, капусту), чтобы не повторять символически самого преступления. Хлеб в этот день принято ломать руками.

В современной Украине 29 августа имеет двойное значение - кроме церковного чествования Иоанна Крестителя, в этот день отмечают День памяти защитников Украины, что символически сочетает духовное измерение скорби с национальной памятью о тех, кто отдал жизнь за правду и свободу.

Что нельзя делать 29 августа

Нарушать пост - воздержание от мяса, молочного, рыбы, яиц и алкоголя.

Пользоваться ножами и резать круглые продукты - хлеб лучше ломать руками, не резать капусту, арбуз, свеклу и тому подобное.

Устраивать гулянки, громкие забавы, ссоры и сплетни - это день памяти и молитвы.

Делать дорогие покупки и начинать большие дела - по поверьям, это недобрый знак в день скорби.

Традиции 29 августа

Молитва и сдержанность. День проводят в тишине, почитая мученическую кончину Ивана.

Пожертвования и добрые дела в честь пророка и в память о невинно убиенных.

Есть и народная примета - если в этот день к вам придет бездомное животное, его нужно приютить и накормить.

Поминовение погибших - в молитвах за родных и павших защитников Украины. 29 августа в Украине - День памяти защитников Украины, установленный на государственном уровне.

В молитвах к Иоанну Крестителю обращаются за исцелением от болезней, особенно головной боли, просят покаяния, терпения и смирения.

Также молятся о благополучии семьи, защите от врагов, избавлении от греховных мыслей и вредных привычек, родители просят помощи в воспитании детей, одинокие люди - встретить суженого или суженую.

Народные приметы на 29 августа

Дождь на Усекновение - к теплой осени.

Утренний туман - к богатому урожаю грибов.

Если журавли рано тянут на юг - жди скорой зимы.

Гром в этот день - к долгой и теплой осени.

Днем хорошая погода - вечером может пойти дождь.

Деревья начали быстро сбрасывать листья - зима будет суровой и со снегом.

У кого День ангела 29 августа

Иван

Другие праздники 29 августа

День памяти защитников Украины.

Международный день действий против ядерных испытаний (ООН).

В Кривом Роге - день траура по погибшим воинам в зоне АТО/ООС, в частности во время боев за Иловайск

День рождения мотоцикла