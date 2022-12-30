Поставки Украине необходимого оружия - это самый быстрый путь к миру, - генсек НАТО

В НАТО призвали Германию и другие страны Североатлантического союза продолжить поставки оружия Украине. Поскольку это самый быстрый путь к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины - это самый быстрый путь к миру", - заявил Столтенберг.

Также он заявил, что считает украинские атаки на военные объекты в России абсолютно законными.

"Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что "существует постоянный диалог между союзниками и Украиной относительно конкретных систем".

Он также отметил, что ранее союзники по НАТО уже поставляли Украине системы дальнобойности. К ним относятся ракетные установки HIMARS , дальнобойная артиллерия и беспилотники.

Напомним, недавно стало известно, что в США рассматривают возможность передачи Украине боевых машин M2 Bradle в рамках последующего пакета военной поддержки.

Добавим, перед этим США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Кроме того, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.

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