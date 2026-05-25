"Возможно, вскоре подам в отставку": Вучич допустил досрочное сложение полномочий

Выступая перед журналистами в Пекине, Вучич заявил что его президентский мандат подходит к концу и допустил досрочное сложение полномочий.

"Возможно, вскоре подам в отставку", - сказал он.

При этом подчеркнул что не пойдет на шаг, который в свое время сделал бывший президент Борис Тадич - тот в 2012 году подал в отставку за 10 месяцев до окончания срока, чтобы совмещенные президентские и парламентские выборы усилили позиции его партии.

О протестах

Вучич отверг значимость субботних протестов на площади Славия, назвав их "пустыми" и "без четкого содержания". Он оспорил данные о количестве участников - три спецслужбы оценили их в 30 500 - 34 300 человек, власти приняли самую высокую оценку.

Вучич также обвинил организаторов в ответственности за инциденты после завершения митинга.

Сербская прогрессивная партия Вучича объявила о проведении собственного собрания с 26 по 28 июня.