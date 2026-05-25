Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Возможно, вскоре подам в отставку": Вучич допустил досрочное сложение полномочий

02:31 25.05.2026 Пн
2 мин
Громкое заявление сербского лидера прозвучало во время визита в Пекин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)

Президент Сербии Александар Вучич допустил скорую отставку во время визита в Китай.

Выступая перед журналистами в Пекине, Вучич заявил что его президентский мандат подходит к концу и допустил досрочное сложение полномочий.

"Возможно, вскоре подам в отставку", - сказал он.

При этом подчеркнул что не пойдет на шаг, который в свое время сделал бывший президент Борис Тадич - тот в 2012 году подал в отставку за 10 месяцев до окончания срока, чтобы совмещенные президентские и парламентские выборы усилили позиции его партии.

О протестах

Вучич отверг значимость субботних протестов на площади Славия, назвав их "пустыми" и "без четкого содержания". Он оспорил данные о количестве участников - три спецслужбы оценили их в 30 500 - 34 300 человек, власти приняли самую высокую оценку.

Вучич также обвинил организаторов в ответственности за инциденты после завершения митинга.

Сербская прогрессивная партия Вучича объявила о проведении собственного собрания с 26 по 28 июня.

Протесты в Сербии начались после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, что унесло 16 жизней. Студенческие акции быстро переросли в массовое антиправительственное движение - оппозиция и активисты обвиняют власть в коррупции и некомпетентности.

В августе 2025 года протесты переросли в столкновения с полицией, шестеро правоохранителей получили ранения, 38 человек задержали.

