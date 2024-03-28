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Возможен обход санкций. Экспорт Армении в РФ вырос втрое после ограничений Запада, - СМИ

Фото: Армения может помогать России обходить санкции Запада (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армения значительно увеличила экспорт в Россию после того, как страны Запада ввели против страны-агрессора санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По информации издания, экспорт из Армении в Россию увеличился в три раза в 2022 году. Это произошло после начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. При этом в период с января по август 2023 года экспорт вырос еще в два раза. 

"Это дало повод для обвинений в соблюдении страной Южного Кавказа режима западных санкций", - пишут журналисты. 

Таким образом, в 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35 % внешней торговли Армении, в то время как доля ЕС в общем объеме составляла 13 %. Такая ситуация сделала невозможным для Еревана присоединение к западным санкциям против РФ, поскольку это может привести к экономическому краху страны, уточняет издание. 

Но, как отмечает Euractiv, подобная зависимость Армении от России не мешает стране постепенно сместить свою геополитическую ориентацию в сторону стран Запада. Напряженность между Москвой и Ереваном продолжает расти. 

На фоне такого увеличения торговли между странами власти Армении, чтобы усилить контроль за возможным обходом санкций со стороны армянских компаний, ввели обязательное получение государственных лицензий на поставку в Россию микрочипов, трансформаторов, видеокамер, антенн и другого электронного оборудования.

Что предшествовало

Напомним, Россия активно пытается обойти санкции стран Запада, которые, в частности, предусматривают запрет на поставки в страну товары двойного назначения, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ракетах, которые россияне запустили по Киеву 21 марта, обнаружили десятки иностранных деталей. Часть из них произвели в странах Запада.

На этом фоне глава государства призвал усилить антироссийские санкции и ответственность за попытку их обойти.

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