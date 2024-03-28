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Можливий обхід санкцій. Експорт Вірменії до РФ зріс утричі після обмежень Заходу, - ЗМІ

Фото: Вірменія може допомагати Росії обходити санкції Заходу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вірменія значно збільшила експорт до Росії після того, як країни Заходу ввели проти країни-агресора санкції через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За інформацією видання, експорт з Вірменії до Росії збільшився втричі у 2022 році. Це сталося після початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. При цьому в період з січня по серпень 2023 року експорт зріс ще вдвічі.

"Це дало привід для звинувачень у дотриманні країною Південного Кавказу режиму західних санкцій", - пишуть журналісти.

Таким чином, у 2023 році на торгівлю з Росією припадало понад 35% зовнішньої торгівлі Вірменії, тоді як частка ЄС у загальному обсязі становила 13%. Така ситуація унеможливила для Єревану приєднання до західних санкцій проти РФ, оскільки це може призвести до економічного краху країни, уточнює видання.

Але, як зазначає Euractiv, подібна залежність Вірменії від Росії не заважає країні поступово зсувати свою геополітичну орієнтацію у бік країн Заходу. Напруженість між Москвою та Єреваном продовжує зростати.

На тлі такого збільшення торгівлі між країнами влада Вірменії, щоб посилити контроль за можливим обходом санкцій з боку вірменських компаній, ввела обов'язкове отримання державних ліцензій на постачання до Росії мікрочіпів, трансформаторів, відеокамер, антен та іншого електронного обладнання.

Що передувало

Нагадаємо, Росія активно намагається обійти санкції країн Заходу, які, зокрема, передбачають заборону на постачання до країни товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись в оборонній промисловості.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що в ракетах, які росіяни запустили по Києву 21 березня, виявили десятки іноземних деталей. Частину з них виробили у країнах Заходу.

На цьому фоні глава держави закликав посилити антиросійські санкції та відповідальність за спробу їх обійти.

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