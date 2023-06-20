Дело экс-судьи Князева. Как НАБУ и САП разоблачили топ-коррупционера Украины

Как развивалось дело судьи Всеволода Князева, почему правоохранители называют его организатором преступной группировки и как на кейс топ-коррупционера Украины отреагировала власть, – в материале РБК-Украина.

Коррупция в Украине является одной из основных проблем уже многие годы. В 2021 году она вошла в "топ-проблем" по мнению украинцев, заняв второе место в опросе КМИС (Киевский международный институт социологии – ред.) и уступив лишь войне на Донбассе.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину проблемы с коррупцией ненадолго выпали из публичного поля, но постепенно, с ходом войны он снова дал о себе знать. За полтора года большой войны правоохранители уже успели задержать нескольких чиновников топ-уровня за взятки.

15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой поймали на взятке главу Верховного суда Всеволода Князева. Судья подозревается в том, что вместе с сообщниками получил 2,7 миллиона долларов от бизнесмена Константина Жеваго за принятие нужного ему решения.

Обыски на миллион

15 мая поздно вечером детективы НАБУ и САП неожиданно пришли с обысками в дома и офисы судей Верховного суда, включая его главу – Всеволода Князева. Действия правоохранителей по делу о взятке были заранее тайно согласованы с ВАКС, который дал на них соответствующий ордер.

"О том, что будут проводиться обыски, знал очень узкий круг лиц. Даже следователи, которые ехали по нужным адресам, узнали о том, что это будет проводиться, день в день. Операция держалась в строжайшем секрете до последнего", – рассказывает РБК-Украина источник в правоохранительных органах.

Князев, по словам собеседника, увидев в дверях детективов, искренне растерялся и какое-то время не знал, как себя вести. В домашнем и рабочем сейфах чиновника нашли 1,5 млн долларов. Часть из них оказались траншем, который судья получил в день проведения обысков. Позже в САП опубликовали фото из дома Князева – на одном из них пачки долларов ровными рядами разложены на большом диване.

Фото обысков у Князева (фото: пресс-служба САП)

Происхождение денег Князев объяснить не смог. Как и не смогли это сделать еще четыре судьи – трое из Большой палаты и один из Кассационного суда, у которых в тот же вечер прошли обыски.

"Они начали врать и выкручиваться, что кто-то им там подарил, передал, оставил. Смешно – высококвалифицированные юристы рассказывали такие истории, которые просто на голову не налезают", – добавил собеседник РБК-Украина.

15 мая Князева арестовали и отвезли в СИЗО. На следующий день в НАБУ провели брифинг, на котором сразу заявили, что это дело – самое резонансное за период деятельности ведомств. Журналистам рассказали детали производства и дали послушать аудиозаписи разговоров, которые записывал внутренний агент НАБУ "Александр Кравченко". На записях в основном фигурировали трое – судья, адвокат и нотариус.

Князев и партнеры

– Всеволод Князев – это мой друг детства, знаете, кто такой, да?… У нас много дел, много доли… Вы поняли?

Эту фразу из прослушки, часть которой зачитал прокурор в суде, вероятно, произнес нотариус Кирилл Горбуров. Он знаком с Князевым уже около 20 лет еще по Николаеву, где они родились и выросли. По информации местных СМИ, они также являются кумовьями.

Кирилл Горбуров (фото: Facebook-страница)

Горбуров работал в одном помещении с Олегом Горецким, который владеет адвокатским объединением "Горецкий и партнеры". Именно эти трое – Князев, Горецкий и Горбуров разрабатывали схемы по оказанию "помощи" тем, кто в ней нуждался, рассказал РБК-Украина прокурор САП Александр Омельченко.

"Горецкий держит адвокатское объединение, Горбуров – нотариус. Это очень важная тройка – судья, адвокат и нотариус. Горецкий и Горбуров подыскивали людей и дела, по которым можно извлечь неправомерную выгоду за принятие решений в пользу этих лиц. Они доводили эту информацию до Князева, Князев как руководитель организованной группы давал указание – двигаться или не двигаться", – отметил Омельченко.

Если Князев давал команду "старт", Горецкий как адвокат принимался за дело, а Горбуров как нотариус проводил любые регистрационные действия. Горецкого задержали в тот же день, когда и Князева – 15 мая. С его арестом были проблемы – адвокат бежал от детективов, уходил через крышу и прятался в шкафу одного из помещений.

Кирилла Горбурова пока не задержали и о подозрении ему не объявили. В суде Горецкий заявил, что Горбуров – это агент НАБУ, якобы он и есть "Александр Кравченко".

"Кирилл появился в моей жизни где-то два года назад… Агент Кирилл… Вошел в доверие ко мне лично, моим сотрудникам. Я ему предоставил бесплатно офис в аренду, в соседнем кабинете возле меня, дал в аренду автомобиль, одалживал средства, помогал в его уголовном производстве лично. У нас был общий быт, досуг, он заходил в нашу семью, мы входили в его семью. Никаких мыслей не было, что он может разоблачать, записывать или провоцировать", – заявил Горецкий.

Олег Горецкий (фото: pravo.ua)

В САП же опровергли, что Горбуров и "Кравченко" – одно и то же лицо.

Дело на 2,7 млн долларов

История с самой большой взяткой топ-чиновнику началась в марте 2023 года. До этого в январе Большая палата Верховного суда рассматривала дело в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, которые принадлежат компании Жеваго – Ferrexpo. Она купила эти акции еще 20 лет назад, а акционеры с 2005 года несколько раз пытались оспорить в судах законность покупки и вернуть часть акций.

В конце 2020 года бывшие владельцы акций снова обжаловали сделку. Хозяйственный суд Киева им отказал, а вот Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск частично – признал договор недействительным и потребовал передать акции в пользу компаний.

По версии следствия, в марте Горбуров и Горецкий встретились с директором по безопасности комбината Сергеем Рудометкиным, который представлял интересы Жеваго. Помимо этого на записях, которые показали на брифинге журналистам, фигурирует некий "акционер", которым, по информации источников РБК-Украина, является сам Константин Жеваго.

"Потому что, ну ты же понимаешь это прекрасно, все, что происходит вот по этому 19-му числу в Большой Палате – это чистое беззаконие. Как можно пересматривать 20 лет спустя происходящее?" – говорит на записях Жеваго. 19 число, о котором упомянул Жеваго, это 19 апреля – день, когда Большая палата должна была рассматривать иск о праве собственности 40% акций его комбината.

2,7 млн долларов – это общая сумма денег, которую Князев и его сообщники получили от Константина Жеваго. Сам судья оценил свои "услуги" в 1,8 млн долларов, еще 900 тысяч хотели поделить между собой его "партнеры". Деньги распределялись траншами. Согласно записям и скриншотам переписок с телефона, которые показали в НАБУ, Князев дал поручение Горбурову распределить первый транш в 1 млн 350 тысяч долларов по "пакетам" – 10 пакетов по 100 тысяч, два пакета по 150 и один 50.

Всеволод Князев с адвокатом на суде (фото: Getty Images)

Второй транш – 450 тысяч долларов Князеву передало доверенное лицо 15 мая, в день задержания. До этого детективы списали номера каждой купюры и сфотографировали их. Эти же 450 тысяч долларов нашли у Князева в домашнем сейфе при обысках.

Сам Жеваго, который сегодня находится во Франции, а в Украине проходит по делу о незаконном выведении 113 миллионов долларов через подконтрольный ему банк "Финансы и кредит", отрицает любое свое участие в этом деле.

"Это очевидно безосновательная связь и явная подтасовка. Большая палата ВС приняла свое апрельское решение не в моих личных интересах, а в интересах крупной, публичной компании с уважаемыми акционерами, которая торгуется на основной площадке Лондонской фондовой биржи", – процитировала Жеваго его пресс-служба.

Константин Жеваго (фото: zhevago.info)

В САП же отмечают, что в случае с Жеваго объявить ему о подозрении сложнее, ведь он находится за пределами Украины. На сегодняшний день, по словам прокурора Омельченко, принимаются меры для того, чтобы начать уголовное преследование всех лиц, причастных к преступлению.

Что же касается Князева и денег, которые у него нашли, в прокуратуре уверены, что 2,7 миллиона долларов – далеко не единственная взятка, которую он получил за время работы в Верховном суде. В записях, которые озвучивали в ходе судебного заседания, Князев произносил слово "запас", когда речь шла, например, о том, что его жене за границей нужны деньги. Судья просил одного из своих сообщников передать ей деньги из запаса.

"Какое количество денежных средств в нем находится и сколько таких запасов, мы можем только представить, судя по полученной неправомерной выгоде только в одном деле и найденным по месту работы и месту жительства денежных средств в сумме 1,5 миллиона долларов", – рассказал Омельченко.

Кроме того, на близких лиц Князева зарегистрирована недвижимость в Киеве, хотя живут они не в столице. У судьи обнаружили и другую недвижимость, которая записана на подставные лица. В суде же Князев все отрицал. Во время заседания Высшего совета правосудия, которое согласовало его арест, он сообщил, что хранил в сейфах чужие деньги.

"Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились", – сказал Князев. Однако уже в ходе рассмотрения жалобы в апелляционной палате ВАКСа на меру пресечения Князев заявил, что это деньги его жены.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Князеву (фото: Getty Images)

В суде Омельченко также обратил внимание на то, что в конце апреля на сайте Верховного суда разместили информацию о визите делегации во главе с Князевым в США. Заседание Большой палаты по делу Жеваго состоялось 19 апреля, а через уже неделю Князев, будучи в Америке, рассказывал о верховенстве права, демократических ценностях и евроинтеграционных стремлениях.

"Все это свидетельствует о цинизме Князева и существование личности и деятельности Князева в двух пространствах: публичном – на просторах интернета, рабочих встречах, где он способствует развитию демократии и независимости судебной власти и частном – где Князев создал организованную группу, направленную на систематическое получение неправомерной выгоды за принятие судьями судебной ветви власти решений в интересах определенных лиц", – добавил Омельченко.

Дело Князева рассматривают по 368 статье Уголовного кодекса, ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Вскоре прокуроры снова будут продлевать ему меру пресечения, а позже начнется сам судебный процесс по сути дела.

Реакция

Дело о поимке топ-чиновника на взятке приобрело широкий резонанс и обсуждалось в публичном пространстве больше недели, что для новостей – довольно большой срок. В начале июня задержание Князева прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, тот факт, что даже таких "топов", как главу Верховного суда, все же задерживают, говорит о надежде.

"Я считаю, что если в стране председатель Верховного Суда задержан и будет сидеть в тюрьме, за решеткой, то это о надежде. Когда это было? Я просто не знаю. Я считаю, что это правильное решение, я считаю, что никаких тайн здесь нет", – сказал президент во время общения с журналистами.

В Офисе президента же признаются, что испытали довольно противоречивые чувства, когда узнали о деле Князева. По словам заместителя главы ОП Андрея Смирнова, с одной стороны, это стыд за судью, а с другой – гордость за работу правоохранителей, которые ломают стереотипы о "неприкосновенных".

Замглавы ОП призвал не рассматривать этот кейс как показатель того, что большая зарплата не явилась предохранителем в искушении получить взятку. По его мнению, большую зарплату нельзя назвать предотвращающим фактором. Скорее наоборот – в некоторых случаях высокая зарплата может стать эффективным инструментом в попытках спрятать нелегально полученное имущество или другой доход.

Кроме того, по словам Смирнова, утверждать о том, что судебная реформа имплементируется недостаточно эффективно, смотря на дело Князева, нельзя. Тут, скорее, речь идет об отдельно взятом чиновнике и его жажде получить наживу.

"Судебная реформа будет проходить до тех пор, пока в одной точке не сойдутся два фактора: мода на честную жизнь у самих судей и уровень доверия общества к судам и судьям", – добавил Смирнов.

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Президент Зеленский, комментируя дело Князева, сказал, что его сегодняшнее развитие говорит о надежде. Очевидно он имел в виду работу антикоррупционных органов. И тут можно предположить, что у них действительно есть широкий инструментарий и относительная свобода действий.

С другой стороны тот факт, что глава подобного ведомства оказался коррупционером, шокирует. Верховный суд – высшая инстанция в судебной системе Украины. Он должен разрешать дела и восстанавливать справедливость в тех случаях, когда все остальные суды по разным причинам не справились.

Учитывая, что деньги неизвестного происхождения нашли не только у Князева, но и у его коллег из Большой палаты, возникает вопрос о том, какое количество судей других инстанций могут быть задействованы в подобных схемам и сколько времени понадобиться, чтобы очистить судебную систему от коррупционеров. В любом случае, очевидно, что у реформаторов в этой сфере еще очень много работы.