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Отменят ли комендантский час в Киеве на Пасху: ответ КГГА

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Среда 05 апреля 2023 12:01
Отменят ли комендантский час в Киеве на Пасху: ответ КГГА Фото: отменят ли комендантский час в Киеве на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, который продлится, как и всегда, с 00:00 до 05:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Как пояснил председатель КГВА Сергей Попко, комендантский час не отменяли ради безопасности киевлян и гостей столицы. В то же время все потребности верующих будут полностью удовлетворены.

Службы священнослужителей будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам и на интернет-платформе Youtube, а также Facebook. После завершения комендантского часа каждый сможет пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

"Не нужно пытаться освятить корзины сразу по окончанию комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах в середине и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности - направляйтесь в ближайшее укрытие", - заявил Попко.

Во время комендантского часа запрещено:

  • находиться на улице и в общественных местах;
  • перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком;

Киевлян и гостей города призвали рассчитать время и вовремя вернуться домой к началу комендантского часа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области запретили посещать кладбища и проводить богослужения в церквях во время комендантского часа на Пасху.

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