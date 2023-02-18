ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ISW: Кремль использует белорусскую промышленность для затяжной войны

Новина українською →
Минск, Суббота 18 февраля 2023 04:36
ISW: Кремль использует белорусскую промышленность для затяжной войны Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Кремль, скорее всего, присоединит к себе элементы белорусской оборонно-промышленной базы (ОПБ) в рамках более масштабных усилий по переоснащению российских вооруженных сил для поддержки затяжной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 17 февраля, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для вооруженных сил РФ при поддержке передачи российских технологий.

Лукашенко также заявил, что Беларусь на 100 процентов выполняет неуказанные соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились "три месяца назад".

Аналитики считают, что дополнительные Су-25 не являются решающим фактором для успеха долгосрочных военных действий России.

Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства критической техники, в которой нуждаются российские военные.

Россияне также могут попытаться перепрофилировать заводы, которые в настоящее время задействованы или приспособлены для производства Су-25 и грузовиков.

Ранее ISW оценила, что российские войска начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшившиеся учебные возможности России.

"Кремль, по-видимому, аналогичным образом включает элементы белорусского ОПБ, чтобы увеличить производство российской обороны, в то время как Путин стремится активизировать российскую промышленность для поддержки войны с Украиной", - говорится в отчете ISW.

Лукашенко подтвердил, что Беларусь реализовала больше программ интеграции Союзного государства, что свидетельствует о прогрессе в проводимой Кремлем кампании неуклонного давления с целью формализовать российско-белорусское Союзное государство на протяжении десятилетий.

По оценке ISW, Лукашенко, вероятно, платит за свой отказ от более серьезного требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал каменной стеной.

"Запоздалые уступки Лукашенко свидетельствуют о решимости Лукашенко не допустить непосредственного участия белорусских войск в войне с Россией", - считают эксперты.

В то же время аналитики подчеркивают, что успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции Путина выходят за пределы Украины и что сдерживание российской угрозы требует постоянного внимания со стороны Запада.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и объявлять не планируют, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом он не скрывал, что к войне в РБ все-таки готовятся.

Кроме того, он также рассказал о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Александр Лукашенко
NEWS
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен