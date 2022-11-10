Возможный вывод войск РФ из Херсона не станет концом войны, - Белый дом

"Это значительная военная веха для украинцев, если на самом деле произойдет так, что Россия отведет войска на дальний берег Днепра. Конечно, мы собирались следить за действиями, а не только за объявлениями, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Но если это произойдет, это будет означать, что в битве под Киевом, в битве под Херсоном, в битве под Харьковом украинцы одержали победу над захватнической мародерской силой, которая вела незаконную войну в их стране. Но, конечно, это не конец войны", - отметил Салливан.

По его словам, россияне продолжают оккупировать часть территорий Украины, но в то же время США будут и дальше поддерживать нашу страну в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности.