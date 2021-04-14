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"Можете покластися на Іспанію": Аранча Гонсалес Лайя висловила підтримку Україні

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 17:34
"Можете покластися на Іспанію": Аранча Гонсалес Лайя висловила підтримку Україні Фото: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лайя заявила про "непохитну підтримку" суверенітету і територіальної цілісності України. Вона також прийняла запрошення українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби відвідати Україну, як дозволить епідеміологічна обстановка.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Відзначається, що Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Аранча Гонсалес Лайей. В ході бесіди український міністр детально поінформував свою колегу про загрозливі діях РФ біля кордонів України і загостренні ситуації на тимчасово окупованих територіях. За словами дипломата, відповідальність за ситуацію, що склалася несе Росія. Він також підтвердив прихильність України до політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Аранча Гонсалес Лайя в свою чергу запевнила Кулеба в непохитної підтримки Іспанією суверенітету і територіальної цілісності України. "Можете покластися на підтримку Іспанії", - сказала вона.

Під час бесіди міністри скоординували позиції напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня, в якому Дмитро Кулеба візьме участь.

Окремою темою розмови стала підготовка інавгурації Кримської платформи в Києві 23 серпня 2021 року. Міністри домовилися пожвавити діалог між Україною та Іспанією, докласти спільних зусиль для збільшення торгівлі і поглиблення взаємодії у сфері безпеки.

Міністри також обговорили підготовку до нинішнього візиту глави іспанського уряду в Україні, в рамках якого також відбудеться бізнес-форум. Кулеба запросив Аранча Гонсалес Лайю відвідати Україну. Відзначається, що вона з вдячністю прийняв запрошення, як тільки дозволить епідемічна ситуація.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба розповів, що під час візиту в Брюссель запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України на тлі агресії з боку Росії. Про які саме кроки йдеться, міністр не уточнив.

Відзначимо, 13 квітня відбувся офіційний візит глави українського МЗС до Брюсселя. Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і обговорив з ним посилення російської агресії.

Також під час візиту українського міністра закордонних справ України до Брюсселя відбулася зустріч з главою Держдепу США Ентоні Блінкеном. Дипломати також говорили про російську агресію проти України.

РБК-Україна раніше повідомляло, що напередодні Столтенберг заявляв, що НАТО ніколи не визнає, що Крим російський. За його словами, НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

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