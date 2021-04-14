"Можете покластися на Іспанію": Аранча Гонсалес Лайя висловила підтримку Україні

Глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лайя заявила про "непохитну підтримку" суверенітету і територіальної цілісності України. Вона також прийняла запрошення українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби відвідати Україну, як дозволить епідеміологічна обстановка.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України .

Відзначається, що Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Аранча Гонсалес Лайей. В ході бесіди український міністр детально поінформував свою колегу про загрозливі діях РФ біля кордонів України і загостренні ситуації на тимчасово окупованих територіях. За словами дипломата, відповідальність за ситуацію, що склалася несе Росія. Він також підтвердив прихильність України до політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Аранча Гонсалес Лайя в свою чергу запевнила Кулеба в непохитної підтримки Іспанією суверенітету і територіальної цілісності України. "Можете покластися на підтримку Іспанії", - сказала вона.

Під час бесіди міністри скоординували позиції напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня, в якому Дмитро Кулеба візьме участь.

Окремою темою розмови стала підготовка інавгурації Кримської платформи в Києві 23 серпня 2021 року. Міністри домовилися пожвавити діалог між Україною та Іспанією, докласти спільних зусиль для збільшення торгівлі і поглиблення взаємодії у сфері безпеки.

Міністри також обговорили підготовку до нинішнього візиту глави іспанського уряду в Україні, в рамках якого також відбудеться бізнес-форум. Кулеба запросив Аранча Гонсалес Лайю відвідати Україну. Відзначається, що вона з вдячністю прийняв запрошення, як тільки дозволить епідемічна ситуація.