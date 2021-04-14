"Можете покластися на Іспанію": Аранча Гонсалес Лайя висловила підтримку Україні
Глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лайя заявила про "непохитну підтримку" суверенітету і територіальної цілісності України. Вона також прийняла запрошення українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби відвідати Україну, як дозволить епідеміологічна обстановка.
Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Відзначається, що Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Аранча Гонсалес Лайей. В ході бесіди український міністр детально поінформував свою колегу про загрозливі діях РФ біля кордонів України і загостренні ситуації на тимчасово окупованих територіях. За словами дипломата, відповідальність за ситуацію, що склалася несе Росія. Він також підтвердив прихильність України до політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
Аранча Гонсалес Лайя в свою чергу запевнила Кулеба в непохитної підтримки Іспанією суверенітету і територіальної цілісності України. "Можете покластися на підтримку Іспанії", - сказала вона.
Під час бесіди міністри скоординували позиції напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня, в якому Дмитро Кулеба візьме участь.
Окремою темою розмови стала підготовка інавгурації Кримської платформи в Києві 23 серпня 2021 року. Міністри домовилися пожвавити діалог між Україною та Іспанією, докласти спільних зусиль для збільшення торгівлі і поглиблення взаємодії у сфері безпеки.
Міністри також обговорили підготовку до нинішнього візиту глави іспанського уряду в Україні, в рамках якого також відбудеться бізнес-форум. Кулеба запросив Аранча Гонсалес Лайю відвідати Україну. Відзначається, що вона з вдячністю прийняв запрошення, як тільки дозволить епідемічна ситуація.
Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба розповів, що під час візиту в Брюссель запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України на тлі агресії з боку Росії. Про які саме кроки йдеться, міністр не уточнив.
Відзначимо, 13 квітня відбувся офіційний візит глави українського МЗС до Брюсселя. Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і обговорив з ним посилення російської агресії.
Також під час візиту українського міністра закордонних справ України до Брюсселя відбулася зустріч з главою Держдепу США Ентоні Блінкеном. Дипломати також говорили про російську агресію проти України.
РБК-Україна раніше повідомляло, що напередодні Столтенберг заявляв, що НАТО ніколи не визнає, що Крим російський. За його словами, НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.