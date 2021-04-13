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Кулеба запропонував НАТО 10 кроків для підтримки України

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 13 квітня 2021 20:12
Кулеба запропонував НАТО 10 кроків для підтримки України Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час візиту в Брюссель запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України на тлі агресії з боку Росії. Про які саме кроки йде мова, глава українського МЗС не уточнив.

Про це йшлося у відео на сторінці міністра у Facebook.

"Під час засідання комісії Україна-НАТО абсолютно всі союзники підтримали Україну. Є абсолютний консенсус в цій ситуації. Я запропонував союзникам по НАТО 10 кроків, які вони можуть зробити, щоб підтримати нас у цій ситуації", - сказав він.

Кулеба зазначив, що їхав у Брюссель з трьома задачами: розповісти про те, що Росія робить біля українського кордону, подякувати за підтримку та закликати до конкретних дій на підтримку України.

Нагадаємо, сьогодні відбувся офіційний візит глави українського МЗС у Брюссель. Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорив з ним посилення російської агресії.

Також під час візиту Кулеби до Брюсселю відбулася зустріч з главою Держдепу США Ентоні Блінкеном. Дипломати також говорили про російську агресію проти України.

Додамо, напередодні Столтенберг заявляв, що НАТО ніколи не визнає, що Крим російський. За його словами, НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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