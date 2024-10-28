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"Можем сделать больше": начальник Генштаба ЦАХАЛ прокомментировал удар по Ирану

Понедельник 28 октября 2024 01:38
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"Можем сделать больше": начальник Генштаба ЦАХАЛ прокомментировал удар по Ирану Фото: начальник Генштаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль нанес удар по стратегическим системам Ирана и использовал лишь часть своих возможностей.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

В субботу, 26 октября, офицер провел оценку ситуации после удара по Ирану с членами Форума генерального штаба в военном штабе в городе Кирьят.

По итогам заседания Ха-Леви отметил, что "наше послание очень, очень четкое, и оно связано с событиями, происходящими на Ближнем Востоке в течение последних месяцев».

Он заверил, что "любая угроза, где угодно, когда угодно, мы будем знать, как до нее добраться, мы будем знать, как нанести удар" и что "сейчас этот месседж значительно усилен".

"Мы использовали лишь часть наших возможностей; мы можем сделать гораздо больше. Мы нанесли удар по стратегическим системам в Иране, что имеет большое значение, и теперь мы увидим, как будут развиваться события. Мы готовы ко всем сценариям развития событий на каждой арене", - сказал начальник Генштаба ЦАХАЛ.

Масштабный обстрел Ирана

За последние месяцы напряжение в регионе Ближнего Востока достигло апогея. В течение этого года Иран уже дважды массированно обстрелял территорию Израиля баллистическими ракетами. Тель-Авив пригрозил жестким ответом.

В субботу, 26 октября, Армия обороны Израиля обстреляла ряд целей в Иране. Удар был нанесен в ответ на масштабный обстрел Ираном территории Израиля 1 октября.

Первая волна атак была нанесена по объектам, где производят ракеты и системы противовоздушной обороны. В то же время, ЦАХАЛ не атаковала нефтегазовую инфраструктуру и ядерные объекты врага.

По данным СМИ, израильтяне поразили две секретные военные базы.

В МИД Ирана осудили обстрел и отметили право страны на самозащиту. В то же время, через посредника в Тегеране отметили, что не планируют ответного удара "мести".

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