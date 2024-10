"Можем сделать больше": начальник Генштаба ЦАХАЛ прокомментировал удар по Ирану

В субботу, 26 октября, офицер провел оценку ситуации после удара по Ирану с членами Форума генерального штаба в военном штабе в городе Кирьят.

По итогам заседания Ха-Леви отметил, что "наше послание очень, очень четкое, и оно связано с событиями, происходящими на Ближнем Востоке в течение последних месяцев».

Он заверил, что "любая угроза, где угодно, когда угодно, мы будем знать, как до нее добраться, мы будем знать, как нанести удар" и что "сейчас этот месседж значительно усилен".

"Мы использовали лишь часть наших возможностей; мы можем сделать гораздо больше. Мы нанесли удар по стратегическим системам в Иране, что имеет большое значение, и теперь мы увидим, как будут развиваться события. Мы готовы ко всем сценариям развития событий на каждой арене", - сказал начальник Генштаба ЦАХАЛ.