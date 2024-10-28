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"Можемо зробити більше": начальник Генштабу ЦАХАЛ прокоментував удар по Ірану

Понеділок 28 жовтня 2024 01:38
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"Можемо зробити більше": начальник Генштабу ЦАХАЛ прокоментував удар по Ірану Фото: начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Ерзі Ха-Леві (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль завдав удару по стратегічних системах Ірану та використав лише частину своїх можливостей.

Про це заявив начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Ерзі Ха-Леві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.

У суботу, 26 жовтня, офіцер провів оцінку ситуації після удару по Ірану з членами Форуму генерального штабу у військовому штабі в місті Кір'ят.

За підсумками засідання Ха-Леві зазначив, що "наше послання дуже, дуже чітке, і воно пов'язане з подіями, що відбуваються на Близькому Сході протягом останніх місяців".

Він запевнив, що "будь-яка загроза, будь-де, будь-коли, ми знатимемо, як до неї дістатися, ми знатимемо, як завдати удару" та що "зараз цей меседж значно посилений".

"Ми використали лише частину наших можливостей; ми можемо зробити набагато більше. Ми завдали удару по стратегічних системах в Ірані, що має велике значення, і тепер ми побачимо, як розвиватимуться події. Ми готові до всіх сценаріїв розвитку подій на кожній арені", - сказав начальник Генштабу ЦАХАЛ.

Масштабний обстріл Ірану

За останні місяці напруга у регіоні Близького Сходу сягнула апогею. Впродовж цього року Іран уже двічі масовано обстріляв територію Ізраїлю балістичними ракетами. Тель-Авів пригрозив жорсткою відповіддю.

В суботу, 26 жовтня, Армія оборони Ізраїлю обстріляла низку цілей в Ірані. Удар було завдано у відповідь на масштабний обстріл Іраном території Ізраїлю 1 жовтня.

Першу хвилю атак було завдано по об'єктах, де виробляють ракети і системи протиповітряної оборони. Водночас, ЦАХАЛ не атакувала нафтогазову інфраструктуру та ядерні об'єкти ворога.

За даними ЗМІ, ізраїльтяни вразили дві секретні військові бази.

В МЗС Ірану засудили обстріл та наголосили на право країни на самозахист. Водночас, через посередника у Тегерані зазначили, що не планують удару "помсти" у відповідь.

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