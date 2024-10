"Можемо зробити більше": начальник Генштабу ЦАХАЛ прокоментував удар по Ірану

У суботу, 26 жовтня, офіцер провів оцінку ситуації після удару по Ірану з членами Форуму генерального штабу у військовому штабі в місті Кір'ят.

За підсумками засідання Ха-Леві зазначив, що "наше послання дуже, дуже чітке, і воно пов'язане з подіями, що відбуваються на Близькому Сході протягом останніх місяців".

Він запевнив, що "будь-яка загроза, будь-де, будь-коли, ми знатимемо, як до неї дістатися, ми знатимемо, як завдати удару" та що "зараз цей меседж значно посилений".

"Ми використали лише частину наших можливостей; ми можемо зробити набагато більше. Ми завдали удару по стратегічних системах в Ірані, що має велике значення, і тепер ми побачимо, як розвиватимуться події. Ми готові до всіх сценаріїв розвитку подій на кожній арені", - сказав начальник Генштабу ЦАХАЛ.