RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мы можем поразить противника в любой точке Крыма, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины могут достичь любой точки временно оккупированного Крыма для уничтожения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью Радио Свобода .

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", - сказал Буданов.

По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".

"Те, кто натворил глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только можно будет сделать", - отметил руководитель ГУР.

Взрывы в Крыму

Напомним, что вчера утром на западе Крыма в Оленовке около 10:10 прогремели около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Впоследствии местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилете" по российскому военному объекту на мысе Тарханкут близ Оленевки. Якобы были поражены радиолокационные станции врага.

Крымские паблики писали, что предварительно в Крыму попали в российский РЛС 48Я6-К1 "Подлет". Этот тип радиолокационных станций предназначен для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах при сложной помеховой обстановке.

В частности, эти РЛС дают цели для российских ЗРК С-300, С-400 и других.

Позже в ГУР сообщили, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в Крыму якобы был поражен противокорабельный комплекс "Бастион".

Отметим, что комплекс "Бастион" является одним из носителей ракеты "Оникс", которым россияне наносят удары по Украине.

В тот же день в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРКримВойна России против Украины