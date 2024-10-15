"Можем ставить условия". В Польше не считают вступление в ЕС вопросом выживания для Украины

Вступление в Евросоюз якобы не является жизненно важным вопросом для Украины. Поэтому Варшава может ставить свои условия перед Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша для Interia .

Он заявил, что обсуждение урегулирования вопроса Волыни в контексте вступления Украины в Евросоюз - это якобы "самый честный подход", который можно представить.

Чиновник напомнил, что такой вопрос не является условием для предоставления военной или гуманитарной помощи Украине, поскольку на карту поставлены жизни людей. Также таким образом Варшава может повлиять на то, что Россия проиграет войну.

"Вступление в ЕС - это не "быть" или "не быть" для Украины, это возможность для развития, для более высокого роста ВВП, это их шанс. Мы можем поставить условия для такого развития и, в дополнение к условиям, поставленным ЕС, мы можем поставить свои этические и исторические условия в отношении Волыни", - добавил министр.

Он также уточнил, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии должен быть урегулирован между Украиной и Польшей. Работу должны вести на уровне государственных институтов.