"Можем дотянуться": в ВМС намекнули на новые удары по Новороссийску и экспорту нефти РФ

Он напомнил, что Новороссийск является крупнейшим портом России, и из-за смены сезона объемы экспорта должны увеличиваться. Спикер ВМС предположил, что россияне будут уделять экспортным возможностям больше внимания, учитывая то, что происходит на севере РФ, в Усть-Луге.

"Но есть проблемка - мы туда можем дотянуться. Что-то взрывается и касается еще и экспортных мощностей, которые позволяют оккупантам во время топливного кризиса зарабатывать дополнительные деньги для финансирования войны", - отметил Плетенчук.

Он отметил, что этот промышленный потенциал врага нужно уменьшать, чтобы минимизировать его возможности финансировать агрессию.

Остатки Черноморского флота

Представитель ВМС рассказал, что в Новороссийске сейчас находятся боевые единицы Черноморского флота (ЧФ) страны-агрессора, которые она вывела из временно оккупированного Крыма.

"Если подтвердится поражение одного из фрегатов, в акватории Черного моря останется пять носителей ракет типа "Калибр". Также через Новороссийск идет большое количество нефти, экспорт которой "подпитывает" войну против Украины", - говорится в заявлении Плетенчука.

Он добавил, что при этом условии у оккупантов остается в строю три надводных корабля и две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.