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Может грозить депортация. Правительство Латвии начало проводить языковой тест для граждан РФ

Фото: Флаг Латвии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Латвии требует от 20 тысяч граждан РФ пройти тест на знание языка. В основном это касается пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Латвии Димитрия Трофимова, которое приводит Reuters.

"После того, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Латвия отключила российские телеканалы, снесла советскую памятку времен Второй мировой войны и теперь работает над засильем русского языка в сфере образования", - говорится в материале.

По словам Трофимова, гражданам России до 75 лет, не прошедшим тест до конца года, будет предоставлен разумный срок для выезда из страны. Если они не уедут, им может грозить принудительное выдворение.

"Они добровольно решили принять гражданство не Латвии, а другого государства. Тест необходим, потому что российские власти оправдывали свое вторжение в Украину необходимостью защитить российских граждан за границей", - добавил представитель МВД Латвии.

Руководитель Латвийского национального центра образования Лиены Вороненко сказала, что для успешной сдачи экзамена необходимо понимать основные латышские фразы и уметь говорить простыми предложениями.

Напомним, что представители администрации российского диктатора Владимира Путина разработали план под названием "Стратегические цели Российской Федерации на эстонском, латвийском и литовском направлении". Согласно ему представители Кремля планировали продолжать и усиливать влияние РФ в странах Балтии.

Сейм Латвии в двух чтениях принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в этот день в стране запрещены любые публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы.

В понедельник, 17 апреля, Латвия ввела новые ограничения против 10 граждан РФ. Причиной тому стал приговор московского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурге.

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