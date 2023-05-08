Может грозить депортация. Правительство Латвии начало проводить языковой тест для граждан РФ

"После того, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Латвия отключила российские телеканалы, снесла советскую памятку времен Второй мировой войны и теперь работает над засильем русского языка в сфере образования", - говорится в материале.

По словам Трофимова, гражданам России до 75 лет, не прошедшим тест до конца года, будет предоставлен разумный срок для выезда из страны. Если они не уедут, им может грозить принудительное выдворение.

"Они добровольно решили принять гражданство не Латвии, а другого государства. Тест необходим, потому что российские власти оправдывали свое вторжение в Украину необходимостью защитить российских граждан за границей", - добавил представитель МВД Латвии.

Руководитель Латвийского национального центра образования Лиены Вороненко сказала, что для успешной сдачи экзамена необходимо понимать основные латышские фразы и уметь говорить простыми предложениями.