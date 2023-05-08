Може загрожувати депортація. Уряд Латвії почав проводити мовний тест для громадян РФ

Уряд Латвії вимагає від 20 тисяч громадян РФ пройти тест на знання мови. Здебільшого це стосується людей похилого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Міністерства внутрішніх справ Латвії Димитрія Трофімова, яку приводить Reuters.
"Після того, як Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, Латвія відключила російські телеканали, знесла радянську пам'ятку часів Другої світової війни і тепер працює над засиллям російської мови у сфері освіти", - йдеться у матеріалі.
За словами Трофімова, громадянам Росії до 75 років, які не пройшли тест до кінця року, буде надано розумний термін для виїзду з країни. Якщо вони не поїдуть, їм може загрожувати примусове видворення.
"Вони добровільно вирішили ухвалити громадянство не Латвії, а іншої держави. Тест необхідний, тому що російська влада виправдовувала своє вторгнення в Україну необхідністю захистити російських громадян за кордоном", - додав представник МВС Латвії.
Керівник Латвійського національного центру освіти Лієні Вороненко сказала, що для успішного складання іспиту необхідно розуміти основні латиські фрази та вміти говорити простими реченнями.
Нагадаємо, що представники адміністрації російського диктатора Володимира Путіна розробили план під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації на естонському, латвійському та литовському напрямі". Згідно з ним представники Кремля планували продовжувати та посилювати вплив РФ у країнах Балтії.
Сейм Латвії у двох читанням ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня". Тепер в цей день в країні заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.
У понеділок, 17 квітня, Латвія запровадила нові обмеження проти 10 громадян РФ. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.
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