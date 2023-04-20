ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Латвии запретили празднование Дня победы, Сейм принял закон

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 17:40
В Латвии запретили празднование Дня победы, Сейм принял закон Фото: в Латвии запретили празднование Дня победы, Сейм принял закон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейм Латвии в двух чтениях принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в этот день в стране запрещены какие-либо публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

За закон проголосовали 79 депутатов. Согласно аннотации, цель закона - защитить интересы страны и общества, а также избежать беспорядков.

Закон призван не допустить угрозы и унижения ценностей Латвии как демократического и национального государства, прославления войны и искажения отражения исторических событий. Решение было принято в знак солидарности с народом Украины.

"Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов. Если для проведения таких мероприятий требуется разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения", - отмечает издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце, в марте, в Украине приняли изменения в закон "О географических названиях", в соответствии с которыми запрещается использование символики российской имперской политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны