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Может, они не знают, что такое Patriot: Игнат высмеял заявление Путина об уничтожении ЗРК

Новина українською →
Воскресенье 18 июня 2023 03:20
Может, они не знают, что такое Patriot: Игнат высмеял заявление Путина об уничтожении ЗРК Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Максим Шушко

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Российская Федерация, возможно, не знает, что такое Patriot и из чего он состоит.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Юрий Игнат рассказал, что западные партнеры передали Украине два дивизиона Patriot, которые состоят из командного центра, радиолокационной станции (радара, обеспечивающего информацией о воздушных целях) и восьми пусковых установок.

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня, Владимир Путин заявил, что российские войска якобы уничтожили 5 комплексов Patriot под Киевом.

"Может они сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит. И поэтому они их "уничтожают" каждый день. Хочу заверить, что Patriot работает", - ответил на заявление Путина спикер Воздушных сил ВСУ.

Patriot в Украине

Patriot – это зенитно-ракетный комплекс, используемый армией Соединенных Штатов Америки и союзными государствами. В настоящее время Украина имеет две такие установки ПВО.

По словам президента Владимира Зеленского, для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

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ПВО Воздушные силы Украины
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