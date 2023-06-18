Може вони не знають, що таке Patriot: Ігнат висміяв заяву Путіна про знищення ЗРК

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Російська Федерація, можливо, не знає що таке Patriot та з чого він складається.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон .

Юрій Ігнат розповів, що західні партнери передали Україні два дивізіони Patriot, які складаються з командного центру, радіолокаційної станції (радара, який забезпечує інформацією про повітряні цілі) та до восьми пускових установок.

Під час свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, 16 червня, Володимир Путін заявив, що російські війська, нібито, знищили 5 комплексів Patriot під Києвом.

"Може вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. І тому вони їх "нищать" щодня. Хочу запевнити, що Patriot працює", - відповів на заяву Путіна речник Повітряних сил ЗСУ.

Patriot в Україні

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, який використовується армією Сполучених Штатів Америки і союзними державами. Наразі Україна має дві такі установки ППО.

За словами президента Володимира Зеленського, для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.