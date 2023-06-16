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Продолжает бредить? Путин похвастался уничтожением пяти Patriot под Киевом

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Санкт-Петербург, Пятница 16 июня 2023 18:19
Продолжает бредить? Путин похвастался уничтожением пяти Patriot под Киевом Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что россиянам якобы удалось уничтожить пять ЗРК Patriot под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления главы Кремля на Петербургском международном экономическом форуме.

"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений, мы не делаем этого по ряду соображений", - заявил Путин.

Диктатор, видимо, "забыл", что всего у Украины сейчас есть три батареи Patriot, которые передали Германия, США и Нидерланды. О таких гарантированных поставках президент Владимир Зеленский заявлял еще в январе.

Фейки россиян о Patriot

Напомним, в мае российские пропагандисты начали активно распространять информацию об уничтожении ЗРК Patriot в Украине. Об этом писало и российские Министерство обороны. Это произошло после очередной попытки ракетного удара по Киеву, тогда враг применял для атаки гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В Воздушных силах после этого подчеркнули, что при помощи одной ракеты весь комплекс уничтожить невозможно, поскольку он состоит из радара, командного пункта и пусковых установок.

В Пентагоне через несколько дней опровергли вброс россиян и заявили, что один ЗРК поврежден. Тогда его уже починили.

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