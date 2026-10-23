Маск набросился на Украину с обвинениями в "обогащении на войне"
Американский миллиардер Илон Маск снова обвинил украинские элиты в обогащении, а американских политиков - в использовании помощи Украине для финансирования политических кампаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Илона Маска в соцсети X.
В своем сообщении бизнесмен заявил о якобы "огромной разнице в стимулах между элитами и народом" в Украине.
По его мнению, первые якобы обогащаются на международной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.
"Первые очень разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, тогда как детей вторых привлекают насмерть в окопах", - написал Маск.
Кроме того, миллиардер выразил фейковую коррупционную схему по американской помощи.
Он утверждает, что часть средств налогоплательщиков США якобы возвращается в Америку из-за "многочисленных стиральных машин" для финансирования политических кампаний.
Поэтому, по утверждению Маска, некоторые американские политики якобы заботятся об Украине больше, чем о собственном народе.
Напомним, что миллиардер ИлонМаск лично распорядился замедлить работу военной версии системы Starlink для Украины, что вызвало беспокойство в Киеве и неопределенность в администрации США.
Позже в Конгрессе США заявили, что если эта информация подтвердится, необходимо провести официальное расследование, так как такие действия могут быть нарушением законодательства.