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В Конгрессе США требуют расследовать действия Маска по Starlink в Украине

09:40 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Конгрессе США требуют расследовать действия Маска по Starlink в Украине Фото: Илон Маск (Getty Images)
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Если Илон Маск действительно распорядился замедлить работу военного Starlink для Украины, необходимо провести расследование. Ведь это нарушение закона.

Как сообщает РБК-Украина, об этом конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик заявил в эфире CNN.

Фицпатрик отметил, что если Илон Маск приказал замедлить Starlink в Украине, "это, вероятно, нарушение закона".

"Мы должны провести расследование. Мы должны вызвать свидетелей, привести их в суд, принять их под присягу и добраться до сути дела. Потому что это очень, очень серьезное дело. Ее нельзя умалчивать", - подчеркнул он.

Конгрессмен-демократ Элизабет Энн Уоррен также заявила о необходимости расследования.

"Мы хотели бы точно знать, кто ответственен за произошедшее. Если это один человек, Илон Маск, который диктует нашу внешнюю политику, то он подвергает США огромному риску", - отметила она.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что миллиардер Илон Маск лично распорядился замедлить работу военной версии Starlink, на которую возлагается Украина. Это решение вызвало "панику" в Киеве и замешательство в администрации Трампа.

В то же время в США утверждают, что Вашингтон не давал никаких предписаний по ограничению Starlink для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе этой встречи были затронуты темы разведданных по российской баллистике, ракет-перехватчиков, а также речь шла о восстановлении Starlink.

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