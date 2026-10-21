В Конгрессе США требуют расследовать действия Маска по Starlink в Украине

Если Илон Маск действительно распорядился замедлить работу военного Starlink для Украины, необходимо провести расследование. Ведь это нарушение закона.

Как сообщает РБК-Украина , об этом конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик заявил в эфире CNN .

Фицпатрик отметил, что если Илон Маск приказал замедлить Starlink в Украине, "это, вероятно, нарушение закона".

"Мы должны провести расследование. Мы должны вызвать свидетелей, привести их в суд, принять их под присягу и добраться до сути дела. Потому что это очень, очень серьезное дело. Ее нельзя умалчивать", - подчеркнул он.

Конгрессмен-демократ Элизабет Энн Уоррен также заявила о необходимости расследования.

"Мы хотели бы точно знать, кто ответственен за произошедшее. Если это один человек, Илон Маск, который диктует нашу внешнюю политику, то он подвергает США огромному риску", - отметила она.