Илон Маск признал Россию агрессором, но в то же время заявил, что США якобы организовали государственный переворот в Украине, чтобы свергнуть пророссийского президента. Такой тезис годами продвигает Кремль, оправдывая войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Илона Маска журналисту Эндрю Россу Соркину на саммите DealBook, организованном The New York Times .

Миллиардер признал, что с точки зрения вторжения агрессором является Россия. В то же время, он утверждает, что США якобы организовали государственный переворот, чтобы устранить демократически избранного пророссийского президента Украины.

"Это агрессивные действия. И без помощи Государственного департамента США и других ведомств этого не произошло", - заявил Маск.

Он предположил, что полный ответ занял бы слишком много времени, и, возможно, он сформулирует его в письменном виде. При этом миллиардер заверил, что не оправдывает Россию.

Маск, вероятно, подразумевает революцию достоинства. Протесты в Украине начались в конце 2013 года, после того, как тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. После силового разгона протестующих и гибели более сотни человек Янукович сбежал в Россию, а Верховная Рада отстранила его от должности.

Вскоре после этого Россия оккупировала Крым. Тезис о "перевороте, организованном Западом", Кремль с тех пор использует как одно из оправданий агрессии против Украины.