ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Может проводить разведку. США следят за кораблем России у Гавайских островов

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 20:46
Может проводить разведку. США следят за кораблем России у Гавайских островов Иллюстративное фото: США следят за кораблем России у Гавайских островов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники Береговой охраны США наблюдают за российским военным судном, которое заметили возле Гавайских островов. РФ может проводить разведку при помощи своего корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Береговой охраны США.

Как отмечают в ведомстве, военные суда РФ были не один раз замечены возле Гавайских островов. Поэтому Береговая охрана координирует свои действия с Пентагоном для отслеживания и предоставления обновленной информации о передвижениях иностранных судов и связанной с ними деятельности в четырнадцатом округе, в которой находятся ряд островов в Тихом океане.

"Береговая охрана США в настоящее время ведет наблюдение за российским судном, действующим вблизи Гавайских островов", - заявил командир Дейв Милн, начальник отдела внешних связей Береговой охраны США.

Он также добавил, что в рамках ежедневных операций американцы отслеживают все суда в Тихоокеанском регионе с помощью надводных и воздушных средств и других возможностей.

Напомним, 4 января стало известно, что РФ отправила свой фрегат, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в поход по океанам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Гавайи
NEWS
САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни
САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области