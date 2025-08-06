"Может, позитивные, а может - нет": Рубио намекнул на новости после переговоров с Путиным

США могут сделать определенные анонсы в течение дня после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.
У Рубио спросили, могут ли США ввести санкции против России после встречи Уиткоффа с Путиным.
Госсекретарь в ответ рассказал, что Уиткофф уже возвращается из Москвы и у него был разговор со спецпредставителем.
"В течение дня у нас будут еще некоторые обсуждения, и, надеюсь, будут сделаны некоторые заявления, так что посмотрим. Возможно, положительные, а возможно, и нет", - добавил Рубио.
Напомним, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сегодня, 6 августа, посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча длилась около 3 часов.
Встречу в западных СМИ называли "последним шансом" для России перед возможными санкциями и тарифами от США. Президент Дональд Трамп обещал прибегнуть к таким мерам, если до 8 августа Кремль не решится на перемирие с Украиной.
После переговоров помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал, что Уиткофф и Путин обменялись сигналами, которые касаются войны России против Украины.
К слову, ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия может согласиться на перемирие с Украиной в небе, чтобы пойти на уступки Трампу.