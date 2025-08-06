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Дональд Трамп Війна в Україні

"Може, позитивні, а може - ні": Рубіо натякнув на новини після переговорів із Путіним

Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США можуть зробити певні анонси протягом дня після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем.

У Рубіо запитали, чи можуть США запровадити санкції проти Росії після зустрічі Віткоффа з Путіним.

Держсекретар у відповідь розповів, що Віткофф уже повертається з Москви і в нього була розмова зі спецпредставником.

"Протягом дня у нас будуть ще деякі обговорення, і, сподіваюся, будуть зроблені деякі заяви, тож подивимося. Можливо, позитивні, а можливо, і ні", - додав Рубіо.

Зустріч Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф сьогодні, 6 серпня, відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч тривала близько 3 годин.

Зустріч у західних ЗМІ називали "останнім шансом" для Росії перед можливими санкціями і тарифами від США. Президент Дональд Трамп обіцяв вдатися до таких заходів, якщо до 8 серпня Кремль не зважиться на перемир'я з Україною.

Після переговорів помічник глави Кремля Юрій Ушаков розповів, що Віткофф і Путін обмінялися сигналами, які стосуються війни Росії проти України.

До слова, раніше Bloomberg з посиланням на джерела писало, що Росія може погодитися на перемир'я з Україною в небі, щоб піти на поступки Трампу.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМарко РубіоСтів ВіткоффВійна в Україні