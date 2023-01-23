Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы, - посол
Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Эстонии в Украине.
"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - заявил посол Эстонии Каймо Кууск.
Он отметил, что всего с начала войны Таллин выделил Украине несколько пакетов военной помощи, их общая сумма составляет более 1% ВВП страны.
Как известно, правительство Эстонии на прошлой неделе приняло решение выделить крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли:
- десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;
- тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;
- средства поддержки артиллерийских подразделений.
Напомним, ранее сообщалось, что Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране. Страна намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.
По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.