Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы, - посол

Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Эстонии в Украине.

"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - заявил посол Эстонии Каймо Кууск.

Он отметил, что всего с начала войны Таллин выделил Украине несколько пакетов военной помощи, их общая сумма составляет более 1% ВВП страны.

Как известно, правительство Эстонии на прошлой неделе приняло решение выделить крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли: