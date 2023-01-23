МИД Польши предрек Германии международную изоляцию в случае отказа передать танки Украине

Германия может оказаться в международной изоляции, если будет отказываться передавать танки Украине. Давление на Берлин оказывают страны Центральной и Восточной Европы, Великобритания и США, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

"Германия, отказываясь от отправки танков, попадает в определенную международную изоляцию и ее положение будет очень слабым, если она продолжит сохранять такое положение", - сказал он в эфире польского радио.

Комментируя слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Германия не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2, он сказал, что "это заявление важно и является новинкой, потому что Германия до сих пор не выражала такой позиции".

"Вчерашнее заявление министра иностранных дел - это что-то новое", - сказал он и указал, что давление на Германию оказывали многие страны Центральной и Восточной Европы, Великобритания и США.

Мулярчик также сказал, что Польша не просила Германию о передаче танков, отметив, что этот вопрос находится в распоряжении премьер-министра Матеуша Моравецкого и вице-премьера, главы Министерства национальной обороны Мариуша Блащака. "Такой запрос, конечно, должен быть подан, и я предполагаю, что он будет подан, когда Польша создаст определенную коалицию стран", - добавил он.

По его словам, Германия реализует свое геополитическое видение, и "сегодня они должны столкнуться с тем фактом, что их видение противоречит тому, что они говорят, тому, что они обязались защищать - международному праву, целостности и суверенитету стран, правлению закона, прав человека".

"Сегодня эта немецкая политика сталкивается с тем, о чем они всегда говорили, и, к сожалению, на этом фоне она выглядит довольно убого, потому что их действия несовместимы с их громкими заявлениями о том, что они якобы защищают", - сказал Муларчик.

"Только общественность, международное давление и давление СМИ могут изменить решение правительства Германии", - сказал он.