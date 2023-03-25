Может навредить. В "Укрэнерго" призвали не присоединяться к акции "Час Земли"
Украинцам не стоит присоединяться к международной акции "Час Земли", потому что это может навредить энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".
"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет - это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинцы и в предыдущие годы не очень поддерживали эту инициативу, которая действительно вредна и единственное, к чему приводит - это к дополнительной работе диспетчерам.
"Как мы постоянно напоминаем, количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной – это закон физики. Одновременное отключение света – это кратковременное снижение потребления. Если эту акцию поддержит много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах", - рассказали в "Укрэнерго".
Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации – иными словами, отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов РФ. Резкое выключение, а затем включение - когда "Час Земли" завершится - это излишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы.
В "Укрэнерго" добавили, что лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток.
Час Земли
Ежегодное международное событие, начатое "Всемирным фондом природы", проводимое в последнюю или предпоследнюю субботу марта, и призывает людей, организации и коммерческие учреждения отключить необязательный свет и электрические устройства на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам на Земле.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы на электроэнергию останутся неизменными до окончания отопительного сезона.
Сезонный переход на летнее время не помогает существенно экономить электроэнергию. Так как такая экономия находится на уровне статистической погрешности.
Украинцы преимущественно высоко оценили работу энергетиков во время этого отопительного сезона, который проходил при регулярных ракетных атаках по энергосистеме.
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