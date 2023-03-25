Может навредить. В "Укрэнерго" призвали не присоединяться к акции "Час Земли"

Украинцам не стоит присоединяться к международной акции "Час Земли", потому что это может навредить энергосистеме.

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет - это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы и в предыдущие годы не очень поддерживали эту инициативу, которая действительно вредна и единственное, к чему приводит - это к дополнительной работе диспетчерам.

"Как мы постоянно напоминаем, количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной – это закон физики. Одновременное отключение света – это кратковременное снижение потребления. Если эту акцию поддержит много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах", - рассказали в "Укрэнерго".

Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации – иными словами, отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов РФ. Резкое выключение, а затем включение - когда "Час Земли" завершится - это излишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы.

В "Укрэнерго" добавили, что лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток.

Час Земли

Ежегодное международное событие, начатое "Всемирным фондом природы", проводимое в последнюю или предпоследнюю субботу марта, и призывает людей, организации и коммерческие учреждения отключить необязательный свет и электрические устройства на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам на Земле.