Може нашкодити. В "Укренерго" закликали не долучатись до акції "Година Землі"
Українцям не варто долучатись до міжнародної акції "Година Землі", бо це може нашкодити енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НЕК "Укренерго".
"Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло - це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива і єдине, що чого призводить - це до додаткової роботи диспетчерам.
"Як ми постійно нагадуємо, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої - це закон фізики. Одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах", - розповіли в "Укренерго".
Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів РФ. Різке виключення, а потім включення - коли "Година Землі" завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми.
В "Укренерго" додали, що найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби.
Година Землі
Щорічна міжнародна подія, започаткована "Всесвітнім фондом природи", котра проводиться в останню або передостанню суботу березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем на Землі.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що тарифи на електроенергію залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону.
Сезонний перехід на літній час не допомагає суттєво економити електроенергію. Оскільки така економія перебуває на рівні статистичної похибки.
Українці переважно високо оцінили роботу енергетиків під час цього опалювального сезону, який проходив за умов регулярних ракетних атак по енергосистемі.
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