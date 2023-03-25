Може нашкодити. В "Укренерго" закликали не долучатись до акції "Година Землі"

Українцям не варто долучатись до міжнародної акції "Година Землі", бо це може нашкодити енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НЕК "Укренерго".

"Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло - це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива і єдине, що чого призводить - це до додаткової роботи диспетчерам.

"Як ми постійно нагадуємо, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої - це закон фізики. Одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах", - розповіли в "Укренерго".

Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів РФ. Різке виключення, а потім включення - коли "Година Землі" завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми.

В "Укренерго" додали, що найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби.

Година Землі

Щорічна міжнародна подія, започаткована "Всесвітнім фондом природи", котра проводиться в останню або передостанню суботу березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем на Землі.