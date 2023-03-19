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Большинство украинцев считают, что энергетики хорошо справились с проблемами энергосистемы, - опрос

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Воскресенье 19 марта 2023 22:42
Большинство украинцев считают, что энергетики хорошо справились с проблемами энергосистемы, - опрос Фото: большинство украинцев считают, что энергетики хорошо справились с проблемами энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинцы преимущественно высоко оценили работу энергетиков во время этого отопительного сезона, который проходил при регулярных ракетных атаках по энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, "Центр Разумкова" провел социологический опрос, чтобы узнать отношение украинцев к действиям власти и ситуации в стране.

В частности, 80% опрошенных сказали, что они очень довольны действиями власти по энергообеспечению во время прохождения этого отопительного сезона. 16% ответили, что они наоборот очень не удовлетворены.

"Такой положительный результат был достигнут, главным образом, из-за самоотверженной работы энергетиков в полевых условиях, работавших в этот отопительный сезон при исключительно тяжелых обстоятельствах, в том числе, под вражескими обстрелами", - написал Омельченко.

Он также отметил, что немало энергетиков погибло и было ранено для того, чтобы украинцы имели свет в своих домах.

Также Омельченко добавил, что для восстановления энергетических объектов нужно еще сделать многое. В первую очередь для этого необходимо создать европейскую модель рынка.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина продолжает готовиться к следующему отопительному сезону. Это касается как скопления ресурсов, так и новой защиты энергетических мощностей.

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