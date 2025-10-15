"Может приблизить завершение войны": Зеленский заинтриговал новой встречей с Трампом

Запланированная на 17 октября встреча с президентом США Дональдом Трампом должна стать очень содержательной и может реально приблизить завершение войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина
По словам Зеленского, Украина уже проработала военные и экономические моменты предстоящей встречи с Трампом. А сама встреча обещает стать довольно содержательной.
"Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", - заинтриговал Зеленский.
Президент добавил, что сейчас в США находятся премьер-министр Украины Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, посол Украины Ольга Стефанишина и другие чиновники.
"Уже в Вашингтоне начали встречи на своем уровне, готовят основу для разговора с лидером Соединенных Штатов, а также с американскими оборонными компаниями, в частности производители противовоздушной обороны, а также с представителями энергетических компаний", - сообщил Зеленский.
Напомним, еще несколько дней назад стало известно, что Зеленский, вероятно, встретится с президентом США Трампом в Вашингтоне уже 17 октября. Лидеры планируют обсудить в первую очередь вопросы дальнобойного оружия, усиление ПВО, санкции против России и энергетическую безопасность.
Перед этим Зеленский дважды за два дня говорил с Трампом по телефону. По словам Зеленского, оба раза темой было обсуждение вопроса по усилению украинской противовоздушной обороны на фоне российских атак на энергетику.
По данным СМИ, тематикой разговора двух президентов была не просто поставка Украине новых зенитно-ракетных комплексов Patriot, но и передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.